В Кривом Роге нашли гранату возле школы
Сегодня, 10 марта, вблизи учебного заведения в Кривом Роге обнаружили взрывное устройство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
По данным местных жителей, на Заречном в посадке за учебным заведением обнаружили боевую гранату Ф-1.
Правоохранители Покровского района изъяли гранату и запал, которые находились возле школы №32. После чего саперы уничтожили взрывное устройство.
Напомним, вчера мы писали, что в Харькове обезвредили растяжку, найденную в водостоке на окружной дороге.
До этого мы сообщали, что в прошлом году в Буче гражданский обнаружил российскую растяжку у себя в гараже. Тогда он в первый раз вернулся домой с начала введения военного положения в стране.
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