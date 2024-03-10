В Кривом Роге нашли гранату возле школы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ .

По данным местных жителей, на Заречном в посадке за учебным заведением обнаружили боевую гранату Ф-1.

Правоохранители Покровского района изъяли гранату и запал, которые находились возле школы №32. После чего саперы уничтожили взрывное устройство.

Напомним, вчера мы писали, что в Харькове обезвредили растяжку, найденную в водостоке на окружной дороге.

До этого мы сообщали, что в прошлом году в Буче гражданский обнаружил российскую растяжку у себя в гараже. Тогда он в первый раз вернулся домой с начала введения военного положения в стране.

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