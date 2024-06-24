У Кривому Розі зіткнулися маршрутка та вантажівка: понад 20 людей постраждали (фото)

Масштабні ДТП

Нагадаємо, у неділю, 9 червня, в Одеській області нетверезий водій наїхав на людей під час втечі від поліцейських.

Також в ніч на 4 червня у Вінницькій області перекинувся екскурсійний мікроавтобус з людьми. Постраждали семеро осіб.

Напередодні у Львівській області працівники ТЦК і СП на автомобілі збили чоловіка на велосипеді.

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