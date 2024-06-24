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В Кривом Роге столкнулись маршрутка и грузовик: более 20 человек пострадали (фото)

Фото: ДТП в Кривом Роге 24 июня с участием фуры и маршрутки (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Кривом Роге на перекрестке столкнулись пассажирская маршрутка и фура. В результате ДТП пострадали 22 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Свои Кривой Рог".

Отмечается, что авария произошла утром в Терминале. По предварительной информации, маршрутка направлялась со стороны проспекта Металлургов, а фура двигалась по Никопольскому шоссе.

"Последняя - не предоставила преимущество в движении общественному транспорту. Светофоры не работали", - говорится в сообщении.

От удара маршрутка перевернулась на бок. По данным издания, 4 пострадавших могут находиться в тяжелом состоянии.

"На месте работает полиция, движение по участку осложнено", - сообщают в СМИ.

Фото: ДТП в Кривом Роге 24 июня с участием фуры и маршрутки (svoi.kr.ua)

Масштабные ДТП

Напомним, в воскресенье, 9 июня, в Одесской области нетрезвый водитель наехал на людей во время бегства от полицейских.

Также в ночь на 4 июня в Винницкой области перевернулся экскурсионный микроавтобус с людьми. Пострадали семь человек.

Накануне во Львовской области работники ТЦК и СП на автомобиле сбили мужчину на велосипеде.

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ДТПКривой Рог