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У Кривому Розі завершили рятувальну операцію після російського обстрілу: загинуло 11 людей

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Кривий Ріг, Вівторок 13 червня 2023 14:36
У Кривому Розі завершили рятувальну операцію після російського обстрілу: загинуло 11 людей Фото: у Кривому Розі завершили рятувальну операцію після російського обстрілу (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію після російського нічного удару по місту. Через атаку загинуло 11 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Він повідомив, що тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів приватного підприємства у Кривому Розі.

Загалом відомо про 11 загиблих мирних мешканців через атаку російських окупантів.

Рятувальники закінчили пошукову операцію. Наразі триває розбір конструкцій.

Обстріл Кривого Рогу

Російські військові вночі завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Вони запустили по місту шість ракет.

Окупанти поцілили по житловій п'ятиповерхівці та приватному підприємству.

Через ворожий обстріл у Кривому Розі також було пошкоджено будівлю ТЕЦ та знеструмлено три шахти, в яких були заблоковані люди. Шахтарів вже врятували.

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