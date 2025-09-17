Нардеп закликає врятувати "АрселорМіттал" від банкрутства: у чому причина

У Кривому Розі стурбовані заявою генерального директора "АрселорМіттал Кривий Ріг" щодо можливої зупинки діяльності комбінату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата
Олени Криворучкіної.
"Це серйозна загроза для міста, враховуючи значну кількість робочих місць на підприємстві та його внесок у місцевий бюджет. І наразі мова йде не про отримання прибутків, а хоча б зменшення збитків", - зазначає народний депутат.
За її словами, ключові проблеми підприємства полягають у невиправдано високій ціні на електроенергію та у зростанні тарифів на перевезення "Укрзалізницею".
Нардеп також підкреслює, що зупинка гіганта означала б критичне зростання безробіття та втрату значних надходжень до бюджетів різних рівнів.
До повномасштабного вторгнення на АМКР працювало ~22 тис. осіб, а одне робоче місце створювало ще 7-8 у суміжних галузях).
Війна завдала потужного удару по діяльності комбінату. Від початку повномасштабного вторгнення підприємство працювало в надскладних умовах: порушена логістика, блокування портів Чорного моря, що відрізало доступ до ключових ринків збуту, постійні ризики обстрілів.
Нагадаємо, за підсумками 2022 року комбінат зафіксував чистий збиток 48,3 млрд грн. (для порівняння, у 2021-му був прибуток 25,3 млрд грн)
У 2023 році збиток зменшився приблизно вчетверо - до 12 млрд грн., але залишився суттєвим. 2025 рік не стане виключенням.
Керівництво "АрселорМіттал" заявляє, що основний виклик наразі - не військові ризики, а вартість електроенергії.
Нагадаємо, до цого "Укрзалізницю" звинуватили у тарифних маніпуляціях у напрямку портів: компанія почала запроваджувати нові коефіцієнти до тарифу в залежності від того, до якого порту направляється вантаж.
В результаті найбільший приватний інвестор України, підприємство "АрселорМіталл Кривий Ріг", пригрозило "Укрзалізниці" судовим позовом - адже такі зміни штучні і безпідставні, і є зловживанням монопольним становищем.