Нардеп призывает спасти "АрселорМиттал" от банкротства: в чем причина

"Это серьезная угроза для города, учитывая значительное количество рабочих мест на предприятии и его вклад в местный бюджет. И сейчас речь идет не о получении прибыли, а хотя бы уменьшение убытков", - отмечает народный депутат.

По ее словам, ключевые проблемы предприятия заключаются в неоправданно высокой цене на электроэнергию и в росте тарифов на перевозку "Укрзализныцей".

Нардеп также подчеркивает, что остановка гиганта означала бы критический рост безработицы и потерю значительных поступлений в бюджеты разных уровней.

До полномасштабного вторжения на АМКР работало ~22 тыс. человек, а одно рабочее место создавало еще 7-8 в смежных отраслях).

Война нанесла мощный удар по деятельности комбината. С начала полномасштабного вторжения предприятие работало в сверхсложных условиях: нарушена логистика, блокирование портов Черного моря, что отрезало доступ к ключевым рынкам сбыта, постоянные риски обстрелов.

Что известно о работе "АрселорМиттал"

Напомним, по итогам 2022 года комбинат зафиксировал чистый убыток 48,3 млрд грн (для сравнения, в 2021-м была прибыль 25,3 млрд грн)

В 2023 году убыток уменьшился примерно вчетверо - до 12 млрд грн, но остался существенным. 2025 год не станет исключением.

Руководство "АрселорМиттал" заявляет, что основной вызов сейчас - не военные риски, а стоимость электроэнергии.