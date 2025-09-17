Нардеп закликає врятувати "АрселорМіттал" від банкрутства: у чому причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Олени Криворучкіної.

"Це серйозна загроза для міста, враховуючи значну кількість робочих місць на підприємстві та його внесок у місцевий бюджет. І наразі мова йде не про отримання прибутків, а хоча б зменшення збитків", - зазначає народний депутат.

За її словами, ключові проблеми підприємства полягають у невиправдано високій ціні на електроенергію та у зростанні тарифів на перевезення "Укрзалізницею".

Нардеп також підкреслює, що зупинка гіганта означала б критичне зростання безробіття та втрату значних надходжень до бюджетів різних рівнів.

До повномасштабного вторгнення на АМКР працювало ~22 тис. осіб, а одне робоче місце створювало ще 7-8 у суміжних галузях).

Війна завдала потужного удару по діяльності комбінату. Від початку повномасштабного вторгнення підприємство працювало в надскладних умовах: порушена логістика, блокування портів Чорного моря, що відрізало доступ до ключових ринків збуту, постійні ризики обстрілів.

Що відомо про роботу "АрселорМіттал"

Нагадаємо, за підсумками 2022 року комбінат зафіксував чистий збиток 48,3 млрд грн. (для порівняння, у 2021-му був прибуток 25,3 млрд грн)

У 2023 році збиток зменшився приблизно вчетверо - до 12 млрд грн., але залишився суттєвим. 2025 рік не стане виключенням.

Керівництво "АрселорМіттал" заявляє, що основний виклик наразі - не військові ризики, а вартість електроенергії.