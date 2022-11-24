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У Кривому Розі з-під землі евакуювали понад 600 шахтарів

Фото: у Кривому Розі на поверхню евакуювали понад 600 шахтарів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Кривому Розі завершили рятувальну операцію у знеструмлених шахтах. З-під землі евакуювали 653 гірників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.

"Завершено рятувальну операцію з підняття шахтарів. О 4:55 ранку вивели на поверхню останніх шахтарів - всього 653", - зазначив він.

За словами Вілкула, рятувальна операція продовжувалася всю ніч. Також досі тривають роботи з відновлення енергопостачання міста, об'єкти критичної інфраструктури вже частково підключено.

Нагадаємо, близько 70% Києва залишається без світла. Водопостачання відновили лише на лівому березі.

Детальніше про наслідки вчорашніх ударів читайте у матеріалі РБК-Україна.

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