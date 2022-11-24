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В Кривом Роге из-под земли эвакуировали более 600 шахтеров

Фото: в Кривом Роге на поверхность эвакуировали более 600 шахтеров (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Кривом Роге завершили спасательную операцию в обесточенных шахтах. Из-под земли эвакуировали 653 горняка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

"Завершена спасательная операция по поднятию шахтеров. В 4:55 утра вывели на поверхность последних шахтеров - всего 653", - отметил он.

По словам Вилкула, спасательная операция продолжалась всю ночь. Также до сих пор продолжаются работы по возобновлению энергоснабжения города, объекты критической инфраструктуры уже частично подключены.

Напомним, около 70% Киева остается без света. Водоснабжение было восстановлено только на левом берегу.

Подробнее о последствиях вчерашних ударов читайте в материале РБК-Украина.

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