У Кривому Розі внаслідок атаки РФ шість поранених, серед них рятувальники

Атака на Кривий Ріг

Росіяни вдарили по Кривому Рогу безпілотниками-ударниками вдень 4 липня. Унаслідок атаки виникла пожежа, постраждали щонайменше троє людей, серед них двоє отримали поранення.

Керівник Дніпропетровської ОВА повідомив, що ворог застосував БпЛА, влучивши в цивільну інфраструктуру міста. За його словами, інформація про постраждалих уточнюється.

Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що на місці працюють рятувальні служби, ліквідовують пожежу та наслідки обстрілу.

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