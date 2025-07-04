В Кривом Роге в результате атаки РФ шесть раненых, среди них спасатели

Россияне ударили по Кривому Рогу, ранены шесть человек, среди них спасатели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
В результате российской атаки по Кривому Рогу вечером 4 июля пострадали по меньшей мере шесть человек, среди них - двое спасателей ГСЧС.
После первого попадания вражеских ракет на место происшествия прибыли подразделения ГСЧС.
Однако во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар. В результате двое спасателей получили ранения.
Также повреждены четыре пожарно-спасательных автомобиля. На месте работают более 50 специалистов ГСЧС и 12 единиц техники.
Продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела и тушению пожаров.
Россияне ударили по Кривому Рогу беспилотниками-ударниками днем 4 июля. В результате атаки возник пожар, пострадали по меньшей мере три человека, среди них двое получили ранения.
Руководитель Днепропетровской ОГА сообщил, что враг применил БПЛА, попав в гражданскую инфраструктуру города. По его словам, информация о пострадавших уточняется.
Председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что на месте работают спасательные службы, ликвидируют пожар и последствия обстрела.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.