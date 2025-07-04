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В Кривом Роге в результате атаки РФ шесть раненых, среди них спасатели

Фото: Во время атаки на Кривой Рог ранены спасатели (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Россияне ударили по Кривому Рогу, ранены шесть человек, среди них спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

В результате российской атаки по Кривому Рогу вечером 4 июля пострадали по меньшей мере шесть человек, среди них - двое спасателей ГСЧС.

После первого попадания вражеских ракет на место происшествия прибыли подразделения ГСЧС.

Однако во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар. В результате двое спасателей получили ранения.

 
Фото: Во время атаки на Кривой Рог ранены спасатели, повреждена спецтехника (t.me/dsns_telegram)

Также повреждены четыре пожарно-спасательных автомобиля. На месте работают более 50 специалистов ГСЧС и 12 единиц техники.

Продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела и тушению пожаров.

Атака на Кривой Рог

Россияне ударили по Кривому Рогу беспилотниками-ударниками днем 4 июля. В результате атаки возник пожар, пострадали по меньшей мере три человека, среди них двое получили ранения.

Руководитель Днепропетровской ОГА сообщил, что враг применил БПЛА, попав в гражданскую инфраструктуру города. По его словам, информация о пострадавших уточняется.

Председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что на месте работают спасательные службы, ликвидируют пожар и последствия обстрела.

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