У Кривому Розі внаслідок атаки РФ шість поранених, серед них рятувальники

Росіяни вдарили по Кривому Рогу, поранено шестеро людей, серед них рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу та гасіння пожеж.

Також пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі. На місці працюють понад 50 фахівців ДСНС та 12 одиниць техніки.

Фото: Під час атаки на Кривий Ріг поранено рятувальників, пошкоджено спецтехніку (t.me/dsns_telegram)

Однак під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару. В результаті двоє рятувальників дістали поранення.

Після першого влучання ворожих ракет на місце події прибули підрозділи ДСНС.

Унаслідок російської атаки по Кривому Рогу ввечері 4 липня постраждали щонайменше шестеро людей, серед них - двоє рятувальників ДСНС.

Атака на Кривий Ріг

Росіяни вдарили по Кривому Рогу безпілотниками-ударниками вдень 4 липня. Унаслідок атаки виникла пожежа, постраждали щонайменше троє людей, серед них двоє отримали поранення.

Керівник Дніпропетровської ОВА повідомив, що ворог застосував БпЛА, влучивши в цивільну інфраструктуру міста. За його словами, інформація про постраждалих уточнюється.

Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що на місці працюють рятувальні служби, ліквідовують пожежу та наслідки обстрілу.

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