В Кривом Роге в результате атаки РФ шесть раненых, среди них спасатели

Россияне ударили по Кривому Рогу, ранены шесть человек, среди них спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

В результате российской атаки по Кривому Рогу вечером 4 июля пострадали по меньшей мере шесть человек, среди них - двое спасателей ГСЧС.

После первого попадания вражеских ракет на место происшествия прибыли подразделения ГСЧС.

Однако во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар. В результате двое спасателей получили ранения.

Фото: Во время атаки на Кривой Рог ранены спасатели, повреждена спецтехника (t.me/dsns_telegram)

Также повреждены четыре пожарно-спасательных автомобиля. На месте работают более 50 специалистов ГСЧС и 12 единиц техники.

Продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела и тушению пожаров.