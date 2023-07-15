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У Кривому Розі уточнили дані про масштаби пошкоджень після вчорашньої атаки "Шахедів"

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Кривий Ріг, Субота 15 липня 2023 03:15
У Кривому Розі уточнили дані про масштаби пошкоджень після вчорашньої атаки "Шахедів" Фото: названо уточнені дані про руйнування у Кривому Розі в результаті атаки дронів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Кривому Розі внаслідок вчорашньої нічної ворожої атаки дронами-камікадзе типу "Шахед", згідно з оновленими даними, постраждали майже 130 багатоквартирних та десятки приватних будинків, майже чверть сотні навчальних закладів та 7 медичних закладів.

Про це заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Він нагадав, що в ніч проти 14 липня в небі над Дніпропетровською областю силами та засобами ППО було знищено 6 дронів противника.

"Але, на жаль, у Кривому Розі є влучання - по комунальному підприємству, в одноповерхову адміністративну будівлю та бокси для зберігання техніки. Пожежі були оперативно ліквідовані. Поранено 56-річного чоловіка, йому була надана вся необхідна медична допомога", - розповів він на. брифінгу.

З'явилися оновлені дані щодо пошкодженої інфраструктури у місті, де комісії перевіряли кожен об'єкт. Так, під час вчорашньої нічної повітряної атаки у Кривому Розі постраждали:

  • 127 багатоквартирних будинків,
  • 22 приватних будинків,
  • 24 навчальні заклади,
  • 7 медичних закладів,
  • було перебито лінію електропередачі та водовід.

Для людей організовано підвезення води. Для ліквідації наслідків "прильотів" було оперативно залучено будівельну техніку, забезпечено підвезення будівельних матеріалів для громадян та організацій, розгорнуто оперативні штаби.

Атака дронів на Кривий Ріг вночі 14 липня

Минулої ночі в Україні в низці областей були оголошені повітряні тривоги. У Повітряних силах попередили про загрозу ворожої атаки із застосуванням "Шахедів", а також балістичних ракет.

Повідомлялося про роботу ППО в деяких регіонах, а у Кривому Розі близько 02:10 прогриміли вибухи.

Вже вранці 14 липня глава Дніпропетровської ОВА розповів про наслідки ворожої атаки дронів. Чиновник повідомив, що в результаті постраждала одна людина, були руйнування.

В Повітряних силах ЗСУ тоді поінформували, що ворог тієї ночі атакував 17-ма дронами з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край РФ), а сили ППО збили 16 іранських дронів Shahed-136/131, а також один розвідувальний безпілотник.

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Кривий Ріг атака дронів
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