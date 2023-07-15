ua ru
Сб, 15 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Кривом Роге уточнили данные о масштабах повреждений после вчерашней атаки "Шахедов"

Новина українською →
Кривой Рог, Суббота 15 июля 2023 03:15
В Кривом Роге уточнили данные о масштабах повреждений после вчерашней атаки "Шахедов" Фото: названы уточненные данные о разрушениях в Кривом Роге в результате атаки дронов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Кривом Роге в результате вчерашней ночной вражеской атаки дронами-камикадзе типа "Шахед", согласно обновленным данным, пострадали почти 130 многоквартирных и десятки частных домов, почти четверть сотни учебных заведений и 7 медицинских учреждений.

Об этом заявил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Он напомнил, что в ночь на 14 июля в небе над Днепропетровской областью силами и средствами ПВО было уничтожено 6 дронов противника.

"Но, к сожалению, в Кривом Роге есть попадания - по коммунальному предприятию, в одноэтажное административное здание и боксы для хранения техники. Пожар был оперативно ликвидирован. Ранен 56-летний мужчина, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь", - рассказал он на брифинге.

Появились обновленные данные по поврежденной инфраструктуре в городе, где комиссии проверяли каждый объект. Так, во время вчерашней ночной воздушной атаки в Кривом Роге пострадали:

  • 127 многоквартирных домов,
  • 22 частных домов,
  • 24 учебных заведения,
  • 7 медицинских учреждений,
  • была перебита линия электропередачи и водовод.

Для людей организован подвоз воды. Для ликвидации последствий "прилетов" была оперативно привлечена строительная техника, обеспечен подвоз строительных материалов для граждан и организаций, развернуты оперативные штабы.

Атака дронов на Кривой Рог ночью 14 июля

Прошлой ночью в Украине в ряде областей были объявлены воздушные тревоги. В Воздушных силах предупредили об угрозе вражеской атаки с применением "Шахедов", а также баллистических ракет.

Сообщалось о работе ПВО в некоторых регионах, а в Кривом Роге около 02:10 прогремели взрывы.

Уже утром 14 июля глава Днепропетровской ОВА рассказал о последствиях вражеской атаки дронов. Чиновник сообщил, что в результате пострадал один человек, были разрушения.

В Воздушных силах ВСУ тогда проинформировали, что враг той ночью атаковал 17 дронами с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край РФ), а силы ПВО сбили 16 иранских дронов Shahed-136/131, а также один разведывательный беспилотник.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог атака дронов
NEWS
Залужный про удары по територии РФ: Это нам решать, как убивать врага
Залужный про удары по територии РФ: Это нам решать, как убивать врага
DAILY
Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины