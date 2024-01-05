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У Кривому Розі трапилась пожежа у багатоповерхівці: постраждали жінка та троє дітей

Фото: у Кривому Розі трапилась пожежа у багатоповерхівці, постраждали жінка та троє дітей (t me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

В Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке в Саксаганском районе. Пострадали женщина и трое маленьких детей - двое мальчиков и девочка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Займання виникло на останньому поверсі багатоповерхівки в Саксаганському районі міста Кривий Ріг", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок пожежі, за даними вогнеборців, постраждали мешканці квартири: жінка 1950 року народження, двоє хлопчиків - 2017 та 2023 років народження, і дівчинка 2020 року народження.

"Постраждалих госпіталізовано до лікарні. Пожежу ліквідовано", - констатували у ДСНС.

Пожежі за участю дітей в Україні

Зазначимо, що в Україні час від часу трапляються пожежі за участю дітей. Не рідкісні випадки їхньої смерті у вогні. Наприклад, у Вінницькій області 7 жовтня через пожежу загинули двоє дітей, ще троє були врятовані.

Буквально за два місяці, на початку грудня 2023 року, в селі Вербівка Коростенського району Житомирської області сталася пожежа в одному з житлових будинків. Троє дітей загинули.

А в середині грудня 2023 року в селі Гмирянка (Чернігівська область) спалахнула пожежа в приватному будинку. Внаслідок цього загинули мама та двоє дітей.

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