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В Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке: пострадали женщина и трое детей

Фото: в Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке, пострадали женщина и трое детей (t me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

В Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці у Саксаганському районі. Постраждали жінка та троє маленьких дітей - двоє хлопчиків та дівчинка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Возгорание возникло на последнем этаже многоэтажки в Саксаганском районе города Кривой Рог", - говорится в сообщении.

В результате пожара, по данным пожарных, пострадали жильцы квартиры: женщина 1950 года рождения, двое мальчиков - 2017 и 2023 годов рождения, и девочка 2020 года рождения.

"Пострадавшие госпитализированы в больницу. Пожар ликвидирован", - констатировали в ГСЧС.

Пожары с участием детей в Украине

Отметим, что в Украине время от времени происходят пожары с участием детей. Не редки случаи их смерти в огне. Например, в Винницкой области 7 октября из-за пожара погибли двое детей, еще трое были спасены.

Буквально через два месяца, в начале декабря 2023 года, в селе Вербовка Коростенского района Житомирской области произошел пожар в одном из жилых домов. Трое детей погибли. 

А в середине декабря 2023 года в селе Гмырянка (Черниговская область) вспыхнул пожар в частном доме. В результате этого погибли мама и двое детей.

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Кривой РогДнепропетровская областьПожар