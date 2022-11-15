UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Кривому Розі та Кропивницькому пролунали вибухи

Ілюстративне фото: у Кривому Розі та Кропивницькому пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 15 листопада, вдень у Кривому Розі та Кропивницькому під час повітряної області було чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не повідомляли більш детальної інформації про інцидент.

Мешканцям міст необхідно залишатися у укриттях. При цьому проводити фото- та відеозйомку місця надзвичайної події заборонено.

Нагадаємо, 15 листопада під час масштабної повітряної тривоги по Україні в низці регіонів було чути вибухи.

Пізніше стало відомо, що російські окупанти завдали ракетного удару по Києву, пошкоджено житловий будинок у центрі столиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий РігКропивницькийвибухиВійна Росії проти України