Иллюстративное фото: в Кривом Роге и Кропивницком прозвучали взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Во вторник, 15 ноября, днем в Кривом Роге и Кропивницком во время воздушной области были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".