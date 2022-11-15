В Кривом Роге и Кропивницком прозвучали взрывы
Иллюстративное фото: в Кривом Роге и Кропивницком прозвучали взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Во вторник, 15 ноября, днем в Кривом Роге и Кропивницком во время воздушной области были слышны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Официальные источники пока не сообщали более детальной информации об инциденте.
Жителям городов необходимо оставаться в укрытиях. При этом проводить фото- и видеосъемку места происшествия запрещено.
Напомним, 15 ноября во время масштабной воздушной тревоги по Украине в ряде регионов были слышны взрывы.
Позже стало известно, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву, поврежден жилой дом в центре столицы.
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