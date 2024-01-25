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У Кривому Розі стався вибух: невідомий вистрілив у багатоповерхівку з гранатомету

Фото: у Кривому Розі 25 січня пролунав вибух (ілюстрація/Нацполіція)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

Рано вранці у четвер, 25 січня, у Кривому Розі стався вибух. Як виявилося, причиною тому став постріл із гранатомета в багатоповерхівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Перший Криворізький", місцеві ЗМІ.

Як розповіли РБК-Україна правоохоронці, від вибуху постраждали п'ять квартир, проводяться оперативно-слідчі дії.

Наразі вже відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

Місцеві ЗМІ пишуть, що вибух стався 25 січня приблизно о 5:00 у Тернівському районі Кривого Рогу. Він був такої сили, що жителі багатоповерхівки прокинулися від нього.

"На той момент у квартирі перебувала молода жінка з маленькою дитиною, хлопчиком від року", - пише "Перший Криворізький".

Люди не постраждали. На місці працюють правоохоронці. 

Як повідомлялося, у Лимані Донецької області сталося вбивство чотирьох людей - двох жінок та поліцейських. Людей, серед них правоохоронців, які приїхали на виклик, застрелив боєць Нацгвардії.

Крім того, у центрі Запоріжжя сталася стрілянина 21 січня. Невідомий двома пострілами вбив жінку, а потім і сам вчинив самогубство.

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Кривий Рігвибухи