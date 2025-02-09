В Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці: є постраждалі (фото)

Вночі, 9 лютого, у Кривому Розі сталась пожежав одній з багатоповерхівок у Покровському районі. Постраждали люди.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Дніпропетровській області.
"Вночі о 02:03 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Миколи Світальського Покровського району міста Кривий Ріг", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники, які прибули на місце НП, з'ясували, що пожежа виникла в квартирі, яка розташована на третьому поверсі дев’ятиповерхівки, де горіли домашні речі на площі 10 кв. м.
"Під час ліквідації займання, надзвичайники врятували дитину, а також вивели на безпечну відстань 13 людей. Внаслідок пожежі постраждали дві жінки та чоловік", - додали у ДСНС.
Наслідки пожежі у Кривому Розі 9 лютого (dp.dsns.gov.ua)
О 03:26 рятувалиники загасили пожежу. До гасіння пожежі залучили 16 рятувальників та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Як повідомлялося, 8 лютого в церкві Свято-Михайлівського Видубицького монастиря в Києві помітили задимлення. На місці події працювали рятувальники.
Крім того, 6 лютого в селі Фастовець Київської області сталася пожежа в центрі управління відходами. Ліквідація пожежі тривала щонайменше чотири години.
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