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В Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці: є постраждалі (фото)

Фото: у Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці 9 лютого, є постраждалі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі, 9 лютого, у Кривому Розі сталась пожежав одній з багатоповерхівок у Покровському районі. Постраждали люди.

"Вночі о 02:03 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Миколи Світальського Покровського району міста Кривий Ріг", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники, які прибули на місце НП, з'ясували, що пожежа виникла в квартирі, яка розташована на третьому поверсі дев’ятиповерхівки, де горіли домашні речі на площі 10 кв. м.

"Під час ліквідації займання, надзвичайники врятували дитину, а також вивели на безпечну відстань 13 людей. Внаслідок пожежі постраждали дві жінки та чоловік", - додали у ДСНС.
 

 


Наслідки пожежі у Кривому Розі 9 лютого (dp.dsns.gov.ua)

О 03:26 рятувалиники загасили пожежу. До гасіння пожежі залучили 16 рятувальників та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Як повідомлялося, 8 лютого в церкві Свято-Михайлівського Видубицького монастиря в Києві помітили задимлення. На місці події працювали рятувальники.

Крім того, 6 лютого в селі Фастовець Київської області сталася пожежа в центрі управління відходами. Ліквідація пожежі тривала щонайменше чотири години.

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Кривий РігДніпропетровська областьДСНСПожежа