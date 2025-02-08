ua en ru
Сб, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Києві сталося задимлення в церкві Видубицького монастиря

Київ, Субота 08 лютого 2025 18:36
UA EN RU
У Києві сталося задимлення в церкві Видубицького монастиря Фото: в чоловічому монастирі Києва помітили задимлення (facebook.com Свято-Михайлівський Видубицький чоловічий монастир)
Автор: Каріна Левицька

В церкві Свято-Михайлівського Видубицького монастиря помітили задимлення. На місці події працюють рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

Сьогодні, 8 лютого, на вул. Видубицькій, 40 було помічено задимлення на цокольному поверсі в церкві Свято-Михайлівського Видубицького чоловічого монастиря.

В адміністрації повідомили, що на місці вже працюють рятувальники.

Станом на 18:42 відомо, що пожежу в чоловічому монастирі ліквідували.

Пожежі в Україні

Нагадаємо, що середу, 22 січня, у селі Сивороги Кам’янець-Подільського району Хмельницької області сталася пожежа у житловому будинку, в якому перебувало двоє малолітніх дітей.

Трагедія забрала життя 2-річної дівчинки, а її 5-місячного брата врятував сусід, який першим кинувся на допомогу.

До того у Миколаївській області 16-річний Дмитро врятував свого 8-річного брата Владислава під час пожежі.

Інцидент стався, коли шестеро дітей, залишаючись вдома, ще спали. Після того, як мати відчула запах диму, Дмитро кинувся до задимленого будинку, де навпомацки знайшов молодшого брата та виніс його з вогню.

А в грудні минулого року РБК-Україна писало про матір з Миколаївської області, яка врятувала від пожежі шістьох дітей, хоча сама надихалась продуктами горіння та отримала опіки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Українські воїни знищили російський Су-25 на Торецькому напрямку
Українські воїни знищили російський Су-25 на Торецькому напрямку
DAILY
"Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів