В Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке: есть пострадавшие (фото)
Ночью, 9 февраля, в Кривом Роге произошел пожар в одной из многоэтажек в Покровском районе. Пострадали люди.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Днепропетровской области.
"Ночью в 02:03 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на улице Николая Свитальского Покровского района города Кривой Рог", - говорится в сообщении.
Спасатели, прибывшие на место ЧП, выяснили, что пожар возник в квартире, расположенной на третьем этаже девятиэтажки, где горели домашние вещи на площади 10 кв. м.
"Во время ликвидации возгорания, чрезвычайники спасли ребенка, а также вывели на безопасное расстояние 13 человек. В результате пожара пострадали две женщины и мужчина", - добавили в ГСЧС.
Последствия пожара в Кривом Роге 9 февраля (dp.dsns.gov.ua)
В 03:26 спасатели потушили пожар. К тушению пожара привлекли 16 спасателей и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Как сообщалось, 8 февраля в церкви Свято-Михайловского Выдубицкого монастыря в Киеве заметили задымление. На месте происшествия работали спасатели.
Кроме того, 6 февраля в селе Фастовец Киевской области произошел пожар в центре управления отходами. Ликвидация пожара продолжалась минимум четыре часа.
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