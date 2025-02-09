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В Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке: есть пострадавшие (фото)

Кривой Рог, Воскресенье 09 февраля 2025 09:28
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В Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке: есть пострадавшие (фото) Фото: в Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке 9 февраля, есть пострадавшие (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью, 9 февраля, в Кривом Роге произошел пожар в одной из многоэтажек в Покровском районе. Пострадали люди.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Днепропетровской области.

"Ночью в 02:03 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на улице Николая Свитальского Покровского района города Кривой Рог", - говорится в сообщении.

Спасатели, прибывшие на место ЧП, выяснили, что пожар возник в квартире, расположенной на третьем этаже девятиэтажки, где горели домашние вещи на площади 10 кв. м.

"Во время ликвидации возгорания, чрезвычайники спасли ребенка, а также вывели на безопасное расстояние 13 человек. В результате пожара пострадали две женщины и мужчина", - добавили в ГСЧС.

Последствия пожара в Кривом Роге 9 февраля (dp.dsns.gov.ua)

В 03:26 спасатели потушили пожар. К тушению пожара привлекли 16 спасателей и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Как сообщалось, 8 февраля в церкви Свято-Михайловского Выдубицкого монастыря в Киеве заметили задымление. На месте происшествия работали спасатели.

Кроме того, 6 февраля в селе Фастовец Киевской области произошел пожар в центре управления отходами. Ликвидация пожара продолжалась минимум четыре часа.

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Кривой Рог Днепропетровская область ГСЧС Пожар
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