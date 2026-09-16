У Кривому Розі сталася аварія на енергооб'єкті: світло подають за графіками

Підготовка України до зими

В Україні триває активна підготовка енергетичної інфраструктури до проходження п'ятого зимового періоду в умовах повномасштабного вторгнення.

Попри постійну загрозу нових російських атак, енергетичні компанії суттєво зміцнили захист об'єктів та провели необхідні ремонтні роботи.

Нагадаємо, раніше у ДТЕК повідомили, що українська енергосистема сьогодні краще підготовлена до проходження п'ятої зими з початку повномасштабної війни, однак ключовим фактором залишається посилення оборони.

Крім того, за один із вересневих тижнів енергетики відновили електропостачання для понад 560 тисяч родин у чотирьох областях після масованих ворожих атак.

Водночас у керівництві компанії наголошують, що Росії не вдасться позбавити Україну світла та тепла цієї зими, адже енергосистема країни стала набагато стійкішою до нових викликів.