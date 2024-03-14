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У Кривому Розі сьогодні День жалоби через російський удар по багатоповерхівках

Кривий Ріг, Четвер 14 березня 2024 08:04
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У Кривому Розі сьогодні День жалоби через російський удар по багатоповерхівках Фото: у Кривому Розі день жалоби по жертвам російської атаки у ніч проти 13 березня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

У Кривому Розі сьогодні, 14 березня, День жалоби по жертвам російського ракетного удару, завданого загарбниками напередодні по житлових багатоповерхівках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака та начальника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Сьогодні у Кривому Розі - День жалоби. За тими, кого вбили росіяни, атакувавши його напередодні. Обірвали 5 життів", - йдеться в заяві керівника адміністрації.

Громадян закликають схилити голови в пам'ять про жертв російського удару, здійсненого у ніч проти 13 березня.

Кількість постраждалих у місті тоді загалом сягла півсотні.

"У лікарні - 17 пацієнтів. Серед них семеро - діти", - додав Лисак.

Наразі триває ліквідація наслідків ворожих ударів, працюють комунальні служби, і задіяно 25 бригад. Крім того, розповів Вілкул, працюють штаби допомоги з 08.00 до 17.00 за адресами:

  • у Довгинцівському районі - на Східному-1 біля АТБ;
  • у Металургійному районі - "Народний Дім", вулиця Криворіжсталі 52.

Удар по Кривому Рогу у ніч проти 13 березня

Нагадаємо, ввечері 12 березня окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Під ворожим ударом опинилися багатоповерхівки. За повідомленнями місцевої влади, були пошкоджені понад 300 квартир.

Станом на ранок 13 березня було відомо про чотирьох загиблих. У лікарні перебувають шестеро постраждалих, у тому числі двоє дітей. Їх стан оцінюють як важкий. Вже пізніше стало відомо, що кількість жертв внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу виросла - під завалами виявили тіло п'ятого загиблого.

Усі подробиці російського удару по місту - у матеріалі РБК-Україна.

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