UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Кривому Розі на шахті стався обвал, є загиблий

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Кривому Розі на шахті "Тернівська" стався обвал. Внаслідок трагедії загинув 43-річний чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Перший Криворізький".

Як пише видання, інформацію про обвал на шахті підтвердила пресслужба Криворізького районного управління поліції. 

Зокрема зазначається, що під час обвалу в шахті перебували працівники. Згідно з попередньою інформацією, внаслідок трагедії загинув 43-річний чоловік. Також поранення отримав 39-річний шахтар. 

На місці подій працюють правоохоронці. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про ще один обвал на шахті, який стався у 2021 році також у Кривому Розі. Під час роботи у шахті на глибині 1135 метрів стався обвал гірської породи. В результаті загинув працівник компанії "Світекс".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг