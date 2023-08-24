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В Кривому Розі на шахті стався обвал, є загиблий

Четвер 24 серпня 2023 13:34
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В Кривому Розі на шахті стався обвал, є загиблий Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Кривому Розі на шахті "Тернівська" стався обвал. Внаслідок трагедії загинув 43-річний чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Перший Криворізький".

Як пише видання, інформацію про обвал на шахті підтвердила пресслужба Криворізького районного управління поліції.

Зокрема зазначається, що під час обвалу в шахті перебували працівники. Згідно з попередньою інформацією, внаслідок трагедії загинув 43-річний чоловік. Також поранення отримав 39-річний шахтар.

На місці подій працюють правоохоронці.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про ще один обвал на шахті, який стався у 2021 році також у Кривому Розі. Під час роботи у шахті на глибині 1135 метрів стався обвал гірської породи. В результаті загинув працівник компанії "Світекс".

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