В Кривому Розі на шахті стався обвал, є загиблий

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання " Перший Криворізький ".

Зокрема зазначається, що під час обвалу в шахті перебували працівники. Згідно з попередньою інформацією, внаслідок трагедії загинув 43-річний чоловік. Також поранення отримав 39-річний шахтар.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про ще один обвал на шахті, який стався у 2021 році також у Кривому Розі. Під час роботи у шахті на глибині 1135 метрів стався обвал гірської породи. В результаті загинув працівник компанії "Світекс".

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