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В Кривом Роге на шахте произошел обвал, есть погибший

Четверг 24 августа 2023 13:34
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В Кривом Роге на шахте произошел обвал, есть погибший Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Кривом Роге на шахте "Терновская" произошел обвал. В результате трагедии погиб 43-летний мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Первый Криворожский".

Как пишет издание, информацию об обвале на шахте подтвердила пресс-служба Криворожского районного управления полиции.

В частности отмечается, что во время обвала в шахте находились работники. Согласно предварительной информации, в результате трагедии погиб 43-летний мужчина. Также ранения получил 39-летний шахтер.

На месте событий работают правоохранители.

Напомним, РБК-Украина писало о еще одном обвале на шахте, который произошел в 2021 году также в Кривом Роге. Во время работы в шахте на глубине 1135 метров произошло обрушение горной породы. В результате погиб работник компании "Свитекс".

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Кривой Рог
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