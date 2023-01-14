ua ru
Сб, 14 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Кривом Роге ракета попала в частный сектор. Есть жертва

Новина українською →
Кривой Рог, Суббота 14 января 2023 19:03
В Кривом Роге ракета попала в частный сектор. Есть жертва Фото: в Кривом Роге ракета попала в частный сектор (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинским военным удалось сбить четыре ракеты в Кривом Роге. Но еще одна попала в жилой сектор рядом с объектом инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Александра Вилкула.

По его данным, вечером субботы, 14 января, произошла еще одна ракетная атака на город. Силам ПВО удалось сбить четыре ракеты, однако зафиксировано попадание в частный сектор.

Известно, что было повреждено 6 частных домов. Также есть одна жертва, а еще один человек ранен.

"Предварительно один человек погиб, один ранен. На месте работают все спасательные и аварийные службы", - написал Вилкул.

Информацию о прилете также подтвердил председатель Днепропетровской и ОДО Валентин Резниченко. Он опубликовал фото с места попадания ракеты.

Напомним, российские войска во время масштабной тревоги попали по многоквартирному дому в Днепре .

Детальнее о последствиях удара по Днепру и количестве пострадавших читайте в материале РБК-Украина .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог ракети
NEWS
Россияне попали по многоквартирному дому в Днепре: подробности
Россияне попали по многоквартирному дому в Днепре: подробности
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам