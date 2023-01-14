В Кривом Роге ракета попала в частный сектор. Есть жертва

Украинским военным удалось сбить четыре ракеты в Кривом Роге. Но еще одна попала в жилой сектор рядом с объектом инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Александра Вилкула.

По его данным, вечером субботы, 14 января, произошла еще одна ракетная атака на город. Силам ПВО удалось сбить четыре ракеты, однако зафиксировано попадание в частный сектор.

Известно, что было повреждено 6 частных домов. Также есть одна жертва, а еще один человек ранен.

"Предварительно один человек погиб, один ранен. На месте работают все спасательные и аварийные службы", - написал Вилкул.

Информацию о прилете также подтвердил председатель Днепропетровской и ОДО Валентин Резниченко. Он опубликовал фото с места попадания ракеты.