Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: есть повреждения и раненые

Российские войска вечером среды, 5 марта, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, под завалами могут быть люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и Воздушные силы ВСУ.

"Кривой Рог. Ракетная атака. Все понимаем, уже работаем. Прошу соблюдать информационную гигиену", - написал Вилкул. Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления и скоростной цели на Кривой Рог. Как сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, в результате ракетной атаки в Кривом Роге произошел пожар. Повреждена гражданская инфраструктура. Вероятно, под завалами могут быть люди. Информацию о последствиях уточняется.