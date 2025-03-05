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Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: есть повреждения и раненые

Среда 05 марта 2025 22:25
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Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: есть повреждения и раненые Фото: россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером среды, 5 марта, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, под завалами могут быть люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и Воздушные силы ВСУ.

"Кривой Рог. Ракетная атака. Все понимаем, уже работаем. Прошу соблюдать информационную гигиену", - написал Вилкул.

Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления и скоростной цели на Кривой Рог.

Как сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, в результате ракетной атаки в Кривом Роге произошел пожар. Повреждена гражданская инфраструктура. Вероятно, под завалами могут быть люди. Информацию о последствиях уточняется.

Обстрел Украины 5 марта

В ночь на 5 марта Россия запустила против Украины четыре ракеты и 181 беспилотник. Дроны атаковали с шести направлений.

Силам ПВО удалось сбить 115 дронов в пределах Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской и ряда других областей. Еще 55 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

Из-за обстрелов пострадали Киевская, Одесская, Днепропетровская и Харьковская области.

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Кривой Рог Война в Украине Ракетная атака
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