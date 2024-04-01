UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Кривому Розі пролунав вибух після пуску ракети у бік міста

Ілюстративне фото: мешканці Кривого Рогу почули вибух (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Жителі Кривого Рогу сьогодні, 1 квітня, вдень почули вибух. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" у Telegram та Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.

Офіційні джерела поки що не розкривали деталей вибуху та не називали його причин.

Місцевим жителям слід залишатися в укриттях до завершення тривоги.

Зазначимо, у Повітряних силах до вибуху попереджали про те, що у напрямку Кривого Рогу летить російська ракета.

Обстріли Кривого Рогу

Нагадаємо, російські окупанти часто завдають ударів по Кривому Рогу. Для цього вони використовують свої ракети та ударні дрони.

Зокрема, 12 березня ворог ударив по багатоповерхівці у Кривому Розі. Внаслідок такого теракту загинули мирні жителі.

25 березня стало відомо про те, що кількість жертв через атаку на місто зросла до шести.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий РігВибухВійна Росії проти УкраїниПовітряна тривогаРакетний удар