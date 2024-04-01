У Кривому Розі пролунав вибух після пуску ракети у бік міста

Офіційні джерела поки що не розкривали деталей вибуху та не називали його причин.

Місцевим жителям слід залишатися в укриттях до завершення тривоги.

Зазначимо, у Повітряних силах до вибуху попереджали про те, що у напрямку Кривого Рогу летить російська ракета.