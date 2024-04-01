В Кривом Роге прозвучал взрыв после пуска ракеты в сторону города

Обстрелы Кривого Рога

Напомним, российские оккупанты часто наносят удары по Кривому Рогу. Для этого они используют свои ракеты и ударные дроны.

В частности, 12 марта враг ударил по многоэтажке в Кривом Роге. В результате такого теракта погибли мирные жители.

25 марта стало известно о том, что число жертв из-за атаки на город возросло до шести.

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