В Кривом Роге прозвучал взрыв после пуска ракеты в сторону города

Жители Кривого Рога сегодня, 1 апреля, днем услышали взрыв. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" в Telegram, Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram и главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram.
Официальные источники пока не раскрывали деталей взрыва и не называли его причин.
Местным жителям необходимо оставаться в укрытиях до завершения тревоги.
Отметим, в Воздушных силах до взрыва предупреждали о том, что в направлении Кривого Рога летит российская ракета.
Обновлено 18:02
По словам главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, над Криворожским районом была сбита российская ракета. По цели отработали бойцы Воздушного командования "Восток".
Напомним, российские оккупанты часто наносят удары по Кривому Рогу. Для этого они используют свои ракеты и ударные дроны.
В частности, 12 марта враг ударил по многоэтажке в Кривом Роге. В результате такого теракта погибли мирные жители.
25 марта стало известно о том, что число жертв из-за атаки на город возросло до шести.
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