ua en ru
Нд, 07 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Кривому Розі пролунав вибух після попередження про ракету

Кривий Ріг, Неділя 07 квітня 2024 21:46
UA EN RU
У Кривому Розі пролунав вибух після попередження про ракету Фото: в Кривому Розі пролунав вибух (Павло Петров)
Автор: Каріна Левицька

У Кривому Розі сьогодні, 7 квітня, пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та Повітряні сили України.

Місцеві жителі Кривого Рогу повідомили, що в Кривому Розі було чути звуки вибухів.

Незадовго до цього Повітряні сили повідомляли, що в напрямку міста було помічено ракету.

"Ракета на Кривий Ріг", - зазначали військові.

Оновлено о 21:47.

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив, що в місті було чути вибух.

"По вибуху, що чули. Без деталей, але все нормально", - сказав Вілкул.

Обстріл України

У ніч проти 7 квітня російські окупанти вчергове запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед" и ракети. У низці областей оголосили повітряну тривогу. Рух ворожих дронів-камікадзе був зафіксований, зокрема, у бік Харківської області. Повідомлялось про вибухи у Харкові. Пізніше стало відомо, що у Харкові один з російських дронів влучив у приватний будинок, сталася пожежа. Троє людей постраждали.

Крім того, окупанти вдарили ракетою "Іскандер-М" припортову інфраструктуру в Одесі. Тут постраждала жінка. Також російські війська вдарили дронами і по Дніпропетровській області.

Загалом окупанти випустили керовану авіаційну ракету Х-31 з окупованої Луганської області, балістичну ракету "Іскандер-М" із Криму та 17 "Шахедів" з мису Чауда (Крим). ППО збила всі дрони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Зеленський: ситуація в Харкові дуже жорстка, шукаємо можливості дати більше захисту неба
Зеленський: ситуація в Харкові дуже жорстка, шукаємо можливості дати більше захисту неба
DAILY
Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС