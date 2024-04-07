В Кривом Роге прогремел взрыв после предупреждения о ракете
В Кривом Роге сегодня, 7 апреля, раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и Воздушные силы Украины.
Местные жители Кривого Рога сообщили, что в Кривом Роге были слышны звуки взрывов.
Незадолго до этого Воздушные силы сообщали, что в направлении города была замечена ракета.
"Ракета на Кривой Рог", - отмечали военные.
Обновлено в 21:47.
Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил, что в городе был слышен взрыв.
"По взрыву, что слышали. Без деталей, но все нормально", - сказал Вилкул.
Обстрел Украины
В ночь на 7 апреля российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед" и ракеты. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Движение вражеских дронов-камикадзе было зафиксировано, в частности, в сторону Харьковской области. Сообщалось о взрывах в Харькове. Позже стало известно, что в Харькове один из российских дронов попал в частный дом , произошел пожар. Три человека пострадали.
Кроме того, оккупанты ударили ракетой "Искандер-М" припортовую инфраструктуру в Одессе. Здесь пострадала женщина. Также русские войска ударили дронами и по Днепропетровской области.
В целом оккупанты выпустили управляемую авиационную ракету Х-31 из оккупированной Луганской области, баллистическую ракету "Искандер-М" из Крыма и 17 "Шахедов" из мыса Чауда (Крым).ПВО сбила все дроны.
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