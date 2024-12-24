У Кривому Розі пролунав вибух
У Кривому Розі у вівторок вдень, 24 грудня, пролунав вибух. У Дніпропетровській області та інших регіонах України оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та Повітряні сили ЗСУ.
"Швидкісна ціль на Кривий Ріг", - повідомили у Повітряних силах.
Там також попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу.
"Кривий Ріг. Ракетна атака. Розуміємо де. Вже працюємо. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - повідомив Вілкул.
Обстріл Кривого Рогу
Нагадаємо, вечері 19 грудня росіяни завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Окупанти застосували балістику.
Як зазначає місцева влада, загарбники вдарили у двоповерховий житловий будинок у густонаселеному житловому мікрорайоні. Повідомлялося про шістьох постраждалих. Жертв вдалося уникнути.
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