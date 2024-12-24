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У Кривому Розі пролунав вибух

Кривий Ріг, Вівторок 24 грудня 2024 15:48
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У Кривому Розі пролунав вибух Фото: у Кривому Розі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Кривому Розі у вівторок вдень, 24 грудня, пролунав вибух. У Дніпропетровській області та інших регіонах України оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та Повітряні сили ЗСУ.

"Швидкісна ціль на Кривий Ріг", - повідомили у Повітряних силах.

Там також попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Розуміємо де. Вже працюємо. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - повідомив Вілкул.

Обстріл Кривого Рогу

Нагадаємо, вечері 19 грудня росіяни завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Окупанти застосували балістику.

Як зазначає місцева влада, загарбники вдарили у двоповерховий житловий будинок у густонаселеному житловому мікрорайоні. Повідомлялося про шістьох постраждалих. Жертв вдалося уникнути.

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Кривий Ріг Вибух Війна в Україні Ракетна атака
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