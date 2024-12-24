В Кривом Роге прогремел взрыв
В Кривом Роге во вторник днем, 24 декабря, прогремел взрыв. В Днепропетровской области и других регионах Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и Воздушные силы ВСУ.
"Скоростная цель на Кривой Рог", - сообщили в Воздушных силах.
Там также предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога.
"Кривой Рог. Ракетная атака. Понимаем где. Уже работаем. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - сообщил Вилкул.
Обстрел Кривого Рога
Напомним, вечером 19 декабря россияне нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области. Оккупанты применили баллистику.
Как отмечают местные власти, захватчики ударили в двухэтажный жилой дом в густонаселенном жилом микрорайоне. Сообщалось о шести пострадавших. Жертв удалось избежать.
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