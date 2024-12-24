В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге во вторник днем, 24 декабря, прогремел взрыв. В Днепропетровской области и других регионах Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и Воздушные силы ВСУ .

"Скоростная цель на Кривой Рог", - сообщили в Воздушных силах.

Там также предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога.

"Кривой Рог. Ракетная атака. Понимаем где. Уже работаем. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - сообщил Вилкул.