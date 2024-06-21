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У Кривому Розі пролунав вибух

Ілюстративне фото: у Кривому Розі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Кривому Розі сьогодні, 21 червня, вдень місцеві мешканці почули вибух. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram, Повітряні сили ЗСУ у Telegram та голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет", - написав Вілкул.

До вибуху Повітряні сили попереджали про загрозу балістики з південного сходу та швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.

Оновлено 16:33

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив про те, що росіяни атакували інфраструктуру Кривого Рогу, внаслідок чого почалася пожежа. Інформація про наслідки уточнюється.

Удари по Кривому Рогу

Зазначимо, росіяни часто б'ють своїми ракетами по Кривому Рогу. Зокрема, минулого тижня окупанти вдарили по житловому сектору міста.

Внаслідок російської атаки у місті було дев'ять загиблих та велика кількість поранених.

На цьому тлі президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів передати українським військовим більше сучасних систем ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Кривий РігПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніРакетний удар