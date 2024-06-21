В Кривом Роге прогремел взрыв

Удары по Кривому Рогу

Отметим, россияне часто бьют своими ракетами по Кривому Рогу. В частности, на прошлой неделе оккупанты ударили по жилому сектору города.

В результате российской атаки в городе было девять погибших и большое количество раненых.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров передать украинским военным больше современных систем ПВО.

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