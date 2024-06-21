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В Кривом Роге прогремел взрыв

Иллюстративное фото: в Кривом Роге прозвучал взрыв (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Кривом Роге сегодня, 21 июня, днем местные жители услышали взрыв. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram, Воздушные силы ВСУ в Telegram и главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал Вилкул. 

До взрыва Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики с юго-востока и скоростной цели в направлении Кривого Рога. 

Обновлено 16:33

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил о том, что россияне атаковали инфраструктуру Кривого Рога, в результате чего начался пожар. Информация о последствиях уточняется. 

Удары по Кривому Рогу

Отметим, россияне часто бьют своими ракетами по Кривому Рогу. В частности, на прошлой неделе оккупанты ударили по жилому сектору города.

В результате российской атаки в городе было девять погибших и большое количество раненых.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров передать украинским военным больше современных систем ПВО.

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