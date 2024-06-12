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У Кривому Розі пролунав вибух

Фото: у Кривому Розі пролунав вибух (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Кривому Розі вдень 12 червня пролунав вибух. В Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога на тлі загрози балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та Повітряні сили ЗСУ.

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав Вілкул.

Тим часом у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму та швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.

Оновлено 16:19

Як повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, росіяни поцілили у житловий сектор міста. Попередньо, є постраждалі. Деталі уточнюються

"Повітряна тривога триває. Не залишайте безпечних місць до відбою", - додав Лисак.

Обстріл України 12 червня

Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили по Україні шість ракет, зокрема "Кинджал", та 24 дрони-камікадзе. Сили ППО збили п'ять ракет та всі "Шахеди".

Зокрема, вибухи лунали у Києві та Одесі. Також у Київській області внаслідок атаки сталася пожежа на промисловому об'єкті, постраждала одна людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Кривий РігВибухВійна в Україні