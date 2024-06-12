В Кривом Роге раздался взрыв

В Кривом Роге днем 12 июня раздался взрыв. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога на фоне угрозы баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и Воздушные силы ВСУ.
"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал Вилкул.
Тем временем в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма и скоростной цели в направлении Кривого Рога.
Информации о последствиях взрыва пока нет.
Напомним, этой ночью россияне выпустили по Украине шесть ракет, в том числе "Кинжал", и 24 дрона-камикадзе. Силы ПВО сбили пять ракет и все "Шахеды".
В частности, взрывы раздавались в Киеве и Одессе. Также в Киевской области в результате атаки произошел пожар на промышленном объекте, пострадал один человек.
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