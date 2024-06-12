В Кривом Роге раздался взрыв

Обстрел Украины 12 июня

Напомним, этой ночью россияне выпустили по Украине шесть ракет, в том числе "Кинжал", и 24 дрона-камикадзе. Силы ПВО сбили пять ракет и все "Шахеды".

В частности, взрывы раздавались в Киеве и Одессе. Также в Киевской области в результате атаки произошел пожар на промышленном объекте, пострадал один человек.

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