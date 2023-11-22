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В Кривом роге раздался взрыв

Кривой Рог, Среда 22 ноября 2023 23:57
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В Кривом роге раздался взрыв Фото: раздался звук взрыва в Кривом Роге вечером 22 ноября (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Кривом Роге Днепропетровской области раздался звук взрыва сегодня вечером, 22 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Кривом Роге раздался звук взрыва", - говорится в сообщении.

Ранее в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы ВСУ сообщали о ракетной опасности и призвали жителей Кривого Рога находиться в укрытиях.

Официальной информации о причинах взрыва пока не поступало.

Взрывы в Кривом Роге

Российские военные периодически обстреливают Кривой Рог. Они делают это с применением крылатых и баллистических ракет, а также дронов-камикадзе.

В конце сентября Кривой Рог подвергся ракетной атаке россиян. Тогда оккупанты обстреляли одно из предприятий города. Они нанесли удар с применением баллистики.

Также в октябре россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате вражеского удара погиб человек.

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Война России против Украины Кривой Рог Взрыв
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