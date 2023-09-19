У Кривому Розі пролунав вибух сьогодні вночі, 19 вересня, у регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула в Telegram .

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет", - заявив Вілкул.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичної зброї у Дніпропетровській області.

Обстріли Кривого Рогу

Окупанти регулярно обстрілюють Кривий Ріг Дніпропетровської області із застосуванням дронів-камікадзе та ракетного озброєння.

Так, 8 вересня РФ ударила по Кривому Розі балістичною ракетою "Іскандер". Потрапили до адміністративної будівлі поліції. Внаслідок атаки загинула людина, а серед травмованих – дев'ять поліцейських.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих через удар по Кривому Розі знову зросла. Поранення отримали 74 особи.

Також повідомлялося, що у Кривому Розі вранці 11 вересня знову пролунали вибухи . На території Криворізького району та міста Кривий Ріг силами ППО було знищено 11 БПЛА.