В Кривом Роге прозвучал взрыв
В Кривом Роге прозвучал взрыв сегодня ночью, 19 сентября, в регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны города Александра Вилкула в Telegram.
"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - заявил Вилкул.
Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического оружия в Днепропетровской области.
Обстрелы Кривого Рога
Оккупанты регулярно обстреливают Кривой Рог Днепропетровской области с применением дронов-камикадзе и ракетного вооружения.
Так, 8 сентября РФ ударила по Кривому Рогу баллистической ракетой "Искандер". Попали в административное здание полиции. В результате атаки погиб человек, а среди травмированных - девять полицейских.
Позже стало известно, что количество пострадавших из-за удара по Кривому Рогу снова возросло. Ранения получили 74 человека.
Также сообщалось, что в Кривом Роге утром 11 сентября снова раздались взрывы. На территории Криворожского района и города Кривой Рог силами ПВО было уничтожено 11 БПЛА.
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