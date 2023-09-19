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В Кривом Роге прозвучал взрыв

Вторник 19 сентября 2023 03:25
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В Кривом Роге прозвучал взрыв Фото: в Кривом Роге прозвучал взрыв (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Кривом Роге прозвучал взрыв сегодня ночью, 19 сентября, в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны города Александра Вилкула в Telegram.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - заявил Вилкул.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического оружия в Днепропетровской области.

Обстрелы Кривого Рога

Оккупанты регулярно обстреливают Кривой Рог Днепропетровской области с применением дронов-камикадзе и ракетного вооружения.

Так, 8 сентября РФ ударила по Кривому Рогу баллистической ракетой "Искандер". Попали в административное здание полиции. В результате атаки погиб человек, а среди травмированных - девять полицейских.

Позже стало известно, что количество пострадавших из-за удара по Кривому Рогу снова возросло. Ранения получили 74 человека.

Также сообщалось, что в Кривом Роге утром 11 сентября снова раздались взрывы. На территории Криворожского района и города Кривой Рог силами ПВО было уничтожено 11 БПЛА.

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