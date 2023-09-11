У Кривому Розі вдруге з початку доби пролунали вибухи

У Кривому Розі Дніпропетровської області сьогодні вранці, 11 вересня знову пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Ради оборони міста Олександра Вілкула в Telegram.

У Повітряних силах ЗСУ попереджають, що до Кривого Рогу наближається група ударних дронів. В регіоні оголошена повітряна тривога.

Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях або дотримуватися правила "двох стін".

Обстріли Кривого Рогу

8 вересня РФ вдарила по Кривому Розі балістичною ракетою "Іскандер". Влучили в адміністративну будівлю поліції. Внаслідок атаки загинула людина, а серед травмованих - дев'ять поліцейських.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих через удар по Кривому Розі знову зросла. Поранення отримали 74 особи.