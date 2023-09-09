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У Кривому Розі знову зросла кількість постраждалих через російський обстріл

Кривий Ріг, Субота 09 вересня 2023 08:25
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У Кривому Розі знову зросла кількість постраждалих через російський обстріл Фото: у Кривому Розі знову зросла кількість постраждалих (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість постраждалих через удар по Кривому Рогу знову збільшилися. Поранення отримали 74 особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Ради оборони міста Олександра Вілкула в Telegram.

Станом на ранок 9 вересня у Кривому Розі кількість постраждалих збільшилася до 74, з них госпіталізовані 34 особи.

Як зазначив Вілкул, серед травмованих троє осіб у важкому стані. Їм надається необхідна допомога.

Обстріл Кривого Рогу

Нагадаємо, 8 вересня російські окупанти вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою "Іскандер". Вона влучила у адмінбудівлю поліції. Внаслідок атаки загинула людина, а серед травмованих - дев'ять поліцейських.

Також пошкоджено багато будинків, понад тисячу квартир та автомобілі.

Усі деталі чергового теракту російських окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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