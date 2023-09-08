В Кривому Розі пролунав вибух

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - попередив він.

Зазначимо, вранці, 8 вересня, в Україні було оголошено повітряну тривогу. Військові попередили про загрозу атаки ракетами. Тривога, зокрема, була оголошена у 13 областях.

Нагадаємо, російські окупанти вже не раз обстрілювали Кривий Ріг Дніпропетровської області. Наприклад, 31 липня Росія вдарила по місту двома ракетами: одна атакувала навчальний заклад, друга влучила в житловий будинок, зруйнувавши з 4 по 9 поверх. При розборі завалів стався обвал конструкцій житлової багатоповерхівки. Докладніше про трагедію - у матеріалі РБК-Україна.