В Кривом Роге раздался взрыв

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - предупредил он.

Отметим, утром, 8 сентября, в Украине была объявлена воздушная тревога. Военные предупредили об угрозе атаки ракетами. Тревога, в частности, была объявлена в 13 областях.

Напомним, российские оккупанты уже не раз обстреливали Кривой Рог Днепропетровской области, Например, 31 июля Россия ударила по городу двумя ракетами: одна атаковала учебное заведение, вторая попала в жилой дом, разрушив с 4 по 9 этаж. При разборе завалов произошел обвал конструкций жилой многоэтажки.Подробнее о трагедии - в материале РБК-Украина.