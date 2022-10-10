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У Кривому Розі пролунали звуки вибухів

Фото: У Кривому Розі пролунали звуки вибухів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 10 жовтня, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали звуки вибухік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві мешканці повідомляють, що у Кривому Розі чутно звуки вибухів. Повітряну тривогу оголосили вже після них.

Начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул заявив, що місто атакували дрони.

"Попередньо – дрони-камікадзе "Шахіди", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у понеділок, 10 жовтня, Україна зазнала однієї з наймасштабніших масованих атак з боку РФ. Під обстрілом опинились Київ, Житомир, Львів. У багатьох областях спрацювала ППО.

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