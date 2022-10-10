В Кривом Роге раздались звуки взрывов

В понедельник, 10 октября, в Кривом Роге Днепропетровской области раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

"Они были направлены врагом для атаки критической инфраструктуры области", - говорится в сообщении.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил , что ПВО уничтожила над Кривым Рогом два дрона-камикадзе "Shahed-136".

Местные жители сообщают, что в Кривом Роге слышны звуки взрывов. Воздушная тревога была объявлена уже после них.

Напомним, что впонедельник, 10 октября, Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны РФ. Под обстрелом оказались Киев, Житомир, Львов. Во многих областях сработало ПВО.

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