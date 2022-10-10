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В Кривом Роге раздались звуки взрывов

Фото: В Кривом Роге раздались звуки взрывов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 10 октября, в Кривом Роге Днепропетровской области раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

Местные жители сообщают, что в Кривом Роге слышны звуки взрывов. Воздушная тревога была объявлена уже после них.

Начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул заявил, что город атаковали дроны.

"Предварительно - дроны-камикадзе "Шахиды", - говорится в сообщении.

Обновлено 18:55

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что ПВО уничтожила над Кривым Рогом два дрона-камикадзе "Shahed-136".

"Они были направлены врагом для атаки критической инфраструктуры области", - говорится в сообщении.

Напомним, что впонедельник, 10 октября, Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны РФ. Под обстрелом оказались Киев, Житомир, Львов. Во многих областях сработало ПВО.

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