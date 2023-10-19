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У Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Фото: У Кривому Розі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи під час повітряної тривоги сьогодні вночі, 19 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Перший міський".

Поки що офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося. Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну загрозу у низці центральних та південних областей.

Жителів міста та області до закінчення повітряної тривоги просять залишатися в укриттях, або ж по можливості дотримуватися правила "двох стін".

Обстріли Кривого Рогу

Окупанти регулярно завдають ударів по Кривому Розі із застосуванням крилатих і балістичних ракет, а також дронів-камікадзе.

Так, у місті звуки вибухів пролунали вранці у середу, 4 жовтня. Крім того, раніше Кривий Ріг зазнав ракетної атаки противника 26 вересня. Тоді "приліт" стався одним із підприємств міста. Російські окупанти завдали удару із застосуванням балістики, вони вдарили по одному з підприємств міста.

Перед цим ворожа ракета потрапила, зокрема, до відділу поліції. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, а кількість поранених склала 60 осіб.

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Кривий РігДніпропетровська областьвибухиВторгнення Росії до України